Exército nomeia novo Chefe de Instrução do Tiro de Guerra

Quem assume o cargo é o 1º sargento da Arma de Infantaria, Giovani Santana Gonçalves.

O Exército Brasileiro nomeou novo Chefe de Instrução para o Tiro de Guerra de Votuporanga, para o biênio 2021/2022, sendo o 1º Sargento de Infantaria Giovani Santana Gonçalves. O novo sargento substituirá o 1º Sargento Mario Dênis Machado, atual Chefe de Instrução do Tiro de Guerra 02-088. O Exército publicou a designação para o cargo no dia 5 deste mês.

O Sargento Santana, atualmente, exerce a função de Adjunto de Comando do 7° Batalhão de Infantaria Blindado (7º BIB), sediado em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É formado pela Escola de Sargento das Armas, na cidade de Três Corações-MG, no ano de 1999, e possui o curso de Aperfeiçoamento, Operador de Equipamento Áudio Visual/Comunicação Social, Operador da Viatura Blindada para Transporte Pessoal M113 e o Curso de Adjunto de Comando. Todos cursos foram realizados em escolas militares do Exército Brasileiro.

O militar também é graduado em Marketing e Propaganda e pós-graduado em MBA em Gestão de Pessoas, além de estar cursando Gestão Pública na Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro.

O primeiro Sargento Denis, atual Chefe de Instrução do TG 02-088, que completa dois anos em seu cargo, saúda o novo comandante e sua família e deseja boa sorte na nova etapa que iniciará em janeiro de 2021. “Desejo também que a população de Votuporanga o receba de braços abertos, como tem feito com cada comandante que chega a essa cidade para chefiar o Tiro de Guerra”.