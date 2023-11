Excesso de estrangeiros atrapalha São Paulo na busca por atacante; Mastriani já esteve no radar

Tricolor tem nove gringos no elenco e tem dificuldades em achar camisa 9 brasileiro para ser reserva de Calleri em 2024; uruguaio do América-MG praticamente foi descartado.

O foco do São Paulo na janela de transferências de final de ano será a busca por um centroavante. Mas a procura por um camisa 9 tem esbarrado no excesso de estrangeiros.

O Tricolor terminará o ano com nove gringos no elenco. Desde o meio do ano, a CBF alterou a regra e passou a permitir até sete estrangeiros relacionados por partida.

Durante as lesões de Galoppo e Ferraresi, o São Paulo não teve problemas. No entanto, em 2024, os dois estarão aptos para jogar, e Dorival Júnior será obrigado a fazer cortes em listas.

O São Paulo não pretende se desfazer de nenhum dos seus estrangeiros. Embora Méndez tenha tido pouco espaço com Dorival Júnior, ainda há uma esperança de que ele cresça de rendimento e seja mais utilizado em 2024. Desta maneira, Mastriani está quase descartado.

Nos últimos meses, a diretoria são-paulina passou a observar o uruguaio Mastriani, artilheiro da Copa Sul-Americana, com nove gols, pelo América-MG. No entanto, o fato de já ter nove gringos é um grande impasse.

No Brasil, o clube vê uma escassez de jogadores com potencial para ser substituto de Calleri. Os grandes nomes ou têm um valor de mercado muito alto ou não deixariam seus clubes.

Na pré-temporada, a comissão técnica irá promover o garoto Talles Wander, artilheiro do sub-20. Não há grandes expectativas, porém, de que ele seja o reserva imediato.

Erison, por sua vez, terá os últimos jogos do Brasileirão para se provar de que pode permanecer no clube para a próxima temporada. Ele está emprestado pelo Botafogo.

Veja quem são os estrangeiros do São Paulo:

Calleri (argentino)

Arboleda (equatoriano)

Ferraresi (venezuelano)

Galoppo (argentino)

James Rodríguez (colombiano)

Gabriel Neves (uruguaio)

Jhegson Méndez (equatoriano)

Michel Araújo (uruguaio)

Alan Franco (argentino)

