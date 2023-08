Exame confirma lesão, e Vini Jr desfalca a Seleção nas primeiras rodadas das eliminatórias

Real Madrid prevê recuperação em seis semanas e retorno aos gramados somente em outubro.

Vini Jr está fora das primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Exames realizados nesta segunda-feira, em Madrid, confirmaram lesão muscular na coxa direita e o prazo de recuperação a partir de avaliação do Real é de seis semanas. A CBF ainda não se posicionou sobre o assunto, o diagnóstico indica que o atacante seja cortado em breve com a indicação de um substituto por Fernando Diniz.

A lesão tira Vinícius dos confrontos com a Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, e diante do Peru, dia 12, em Lima. Para o Real Madrid, no entanto, a sensação foi de alívio, uma vez que havia temor de que a lesão muscular tivesse atingido o tendão, que segue intacto. O clube projeta ter o camisa 7 de volta diante do Osasuña, dia 8 de outubro.

O problema aconteceu logo no início da vitória por 1 a 0 do Real sobre o Celta de Vigo fora de casa. Vinícius partiu em arrancada aos 14 minutos para receber lançamento de Camavinga e sentiu a fisgada. De imediato, o brasileiro se sentou no gramado e pediu atendimento médico até ser substituído por Joselu.

Além de Vini Jr, a comissão técnica comandada por Fernando Diniz vive a expectativa a respeito de Neymar. O camisa 10 se apresentou também com uma lesão muscular ao Al Hilal, da Arábia Saudita, e o técnico Jorge Jesus disse que não teria condição de defender a Seleção. Por outro lado, o clube divulgou nos últimos dias vídeos do jogador participando normalmente das atividades com os novos companheiros.

*Com informações do ge