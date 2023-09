Ex-vereador Lindolfo Rizzato morre após ser atacado por uma vaca

O ex-vereador de Meridiano, Lindolfo Rizzato, de 80 anos, morreu em um acidente ocorrido em sua propriedade rural. O acidente aconteceu na última sexta-feira, 01. Segundo informações da Polícia Militar, ele foi atacado enquanto cuidava de um animal que havia dado cria recentemente. Lindolfo chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Municipal em estado de consciência, mas acabou sofrendo uma parada cardíaca e faleceu na unidade de saúde de Meridiano. Seu corpo foi sepultado no Cemitério de Meridiano na manhã de sábado, 02.

A Câmara de Meridiano emitiu Nota de Pesar: “É com profundo pesar e tristeza que todos os vereadores da Câmara Municipal de Meridiano se unem neste momento para expressar nossos mais sinceros sentimentos pelo falecimento do ex-vereador Lindolfo Rizzato. Neste momento de luto, estendemos nossas condolências e solidariedade à família e amigos. Que possam encontrar conforto nas boas lembranças compartilhadas e na certeza de que ele deixou uma marca indelével em nossas vidas. Com nossos mais profundos sentimentos, Câmara Municipal de Meridiano”.