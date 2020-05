Ex-vereador Jura sofre acidente de bike e é transferido para o HB de Rio Preto

O ex-vereador Jurandir Benedito da Silva, o “Jura”, sofreu uma queda em um passeio de bicicleta e sofreu alguns traumatismos na face. Devido a gravidade dos ferimentos ele foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto onde será submetido a uma cirurgia. Jura passa bem, esta lucido e já enviou um áudio aos amigos via WhatsApp.

O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira (8) enquanto pedalava por uma estrada de terra em área rural do município de Votuporanga. Segundo informações ele caiu após passar em um buraco, mesmo com equipamentos de segurança como capacete, Jura bateu a face contra o solo, causando os ferimentos. Ele foi socorrido e encaminhado para um hospital local, onde passou por exames, sendo transferido para o Hospital de Base, em São José do Rio Preto, onde será submetido a uma cirurgia por uma equipe medica especializada.