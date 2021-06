Ex-residente da Santa Casa agradece atendimento de familiares 

A médica Tamara Chaves homenageou as equipes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e alas COVID-19.

“Não importa a religião, a gratidão sempre será a prece mais bonita que existe”. Com uma placa com esses dizeres e uma carta emocionante, a médica Tamara Chaves homenageou as equipes da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e alas COVID-19.

Tamara fez Residência na Santa Casa, no período de 2017 a 2019. O Hospital marcou sua trajetória e agora também de sua família. Seu pai, Paulino José de Queiroz, ficou internado na Instituição, inclusive precisou de cuidados especiais na UTI por conta do Coronavírus.

Seu irmão, Vitor Chaves Oliveira Queiroz, também precisou de tratamento hospitalar, diagnosticado com a doença.

Agora recuperados, ela agradeceu cada colaborador pela paciência, empatia e profissionalismo. Aproveitamos para reconhecer nossas equipes de linha de frente, dedicados e empenhados em salvar vidas!