Ex-prefeito de Monte Aprazível, Wanderley Sant’Anna morre após pegar Covid-19

Ex-político tinha 80 anos e comandou a cidade em três oportunidades.

Da Redação

O ex-prefeito de Monte Aprazível, Wanderley José Cassiano, de 80 anos, morreu nesta segunda-feira (24) depois de testar positivo para covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.

Wanderley Sant’Anna, como era conhecido, estava internado no Hospital de Base, em Rio Preto, e não resistiu após sofrer complicações decorrentes da doença.

O ex-político comandou a cidade nos mandatos de 1989 a 1993, 2005 a 2009 e 2009 a 2013.Após a confirmação da morte, o prefeito de Monte Aprazível, Marcio Miguel, decretou luto oficial de três dias. A notícia foi compartilhada no site oficial da prefeitura.

Leia a nota na íntegra:

O Prefeito, Marcio Miguel, juntamente com a Primeira Dama do município Denise Pavim Miguel, acompanhado de toda a administração pública de Monte Aprazível, vem a público externar o sentimento de luto pela morte do ex-prefeito Wanderley José Cassiano Sant’Anna.

Neste momento de dor, nos solidarizamos com todos os familiares e amigos de Wanderley Sant’Anna, ocorrida na tarde desta segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020.

Ficam aqui registrados os agradecimentos ao ex-prefeito pela sua enorme contribuição para o desenvolvimento de nosso município durante os seus mandatos á frente do executivo municipal entre os anos de 1989-1993/ 2005-2009/ 2009-2013.

Aos familiares, as mais sinceras condolências e solidariedade pela perda.