Ex-paciente faz doação para o Bazar do Bem 

Em agradecimento ao atendimento de sua filha, Tainá Rodrigues Escudero e o marido Maicon Biazi Borba destinaram roupas femininas.

No dia 22 de setembro de 2023, a pequena Maria Júlia Escudero Borba, nascida prematura com apenas 28 semanas e 3 dias, superou todas as adversidades. Foram 73 dias internada na Santa Casa de Votuporanga, incluindo um longo período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, até a tão sonhada e aguardada alta.

Como forma de agradecer pelo atendimento de sua filha, o casal Tainá Rodrigues Escudero e o marido Maicon Biazi Borba, fez uma doação para o Bazar do Bem. Foram destinadas centenas de itens de vestiário feminino novas. “Se não fossem os cuidados que tiveram hoje ela não estaria aqui só tenho a agradecer tudo que a equipe da UTI Neonatal fez por ela, especialmente Dra Lara e Dra Ariele”, disse Tainá.

Com o desejo sincero de retribuir, ela e seu marido estão empenhados em ajudar aqueles que também passam por momentos difíceis. “Resolvemos colaborar com o Bazar. A forma que fomos tratados não tem preço. Doamos roupas novas e espero muito que contribua com o Hospital”, complementou.

O Bazar do Bem é uma Associação de Voluntários e Amigos da Humanização da Santa Casa de Votuporanga, formada em 2014 e, com ajuda de empresários ganhou sede própria, anexa ao Hospital. Os produtos são, em sua grande maioria, de doações de Votuporanga e região.

A população destina itens novos e também usados. Toda a renda é para a Santa Casa, que busca maneiras de oferecer um atendimento cada vez melhor aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A presidente do Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), Vanessa Bortolozo, agradeceu a doação do casal. “A gestão do Bazar é compartilhada entre colaboradores da Instituição e voluntárias, que nos ajudam a cuidar da unidade. Todo recurso arrecadado visa beneficiar os pacientes do SUS. Agradecemos imensamente Tainá, Maicon e a pequena Maria Julia pela solidariedade. São atitudes que nos motivam, ainda mais quando são resultados de uma assistência de qualidade e humanizada”, frisou.

Bazar

O prédio está localizado no cruzamento da Avenida da Saudade com a Rua Minas Gerais. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 até as 17h, neste mês de dezembro. Mais informações podem ser obtidas no setor de Captação de Recursos, no telefone (17) 3405 9133, ramal 2293.