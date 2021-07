Ex-paciente COVID-19 destina 400 fraldas

Cleber José da Cunha Matos, de 41 anos, ficou internado por COVID-19 e quis contribuir com o Hospital.

Mais de um ano de uma pandemia e muita solidariedade. A Santa Casa de Votuporanga vivencia a rotina ininterrupta de atendimentos, com muita dedicação e trabalho. E neste contexto, ao mesmo tempo, a Instituição sente todo o acolhimento e generosidade da população.

Nesta semana, um ex-paciente COVID-19 fez uma doação para o Hospital como agradecimento pela assistência prestada. Cleber José da Cunha Matos, de 41 anos, precisou de internação por conta da patologia. Ele apresentou dor de cabeça e falta de ar, sintomas que o fizeram ir até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), quando foi transferido para a Santa Casa no dia 20 de junho. “Fiquei na enfermaria até o dia 22. Fui muito bem cuidado, todos sem exceção me trataram muito bem desde os médicos, enfermeiras, colaboradores de equipes de limpeza e copa”, disse.

Foi a partir deste tratamento que surgiu a vontade de colaborar com a Instituição. “Entrei em contato com o Hospital para saber da necessidade. Foi quando fui informado sobre as fraldas. Foi uma forma de minha família agradecer tudo que vocês fizeram por mim”, complementou.

No total, foram 400 fraldas entregues, beneficiando centenas de pacientes de 53 cidades da região Noroeste paulista. “Toda doação é muito bem-vinda e as fraldas chegam em boa hora. A atitude de Cleber nos move e nos enche de esperança. Ele foi ex-paciente e, ao estar conosco por uns dias, sentiu a vontade de ajudar. São histórias assim, de gratidão, que amenizam a pandemia, nos incentivando a oferecer o melhor de nós. O momento é delicado para todos e com essa união podemos continuar na luta da COVID-19”, finalizou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.