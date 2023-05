Ex-ministro da Agricultura participa de evento em comemoração ao Dia da Indústria no Ciesp Noroeste Paulista  

Antonio Cabrera conversará com associados e empresários sobre Liberdade Econômica da Indústria, no Ciesp em Rio Preto. O evento é aberto, mas as vagas são limitadas.

Em comemoração ao Dia da Indústria (25 de maio), o Ciesp Noroeste Paulista promoverá um evento especial no próximo dia 29 de maio (segunda) com a presença do ex-ministro da Agricultura, o rio-pretense Antonio Cabrera Mano Filho, que conversará com associados e convidados sobre o setor.

Além dos associados e convidados, o evento é aberto ao público, mas as vagas são limitadas. Os interessados em participar, devem entrar em contato com o Ciesp Noroeste Paulista pelo número (17) 98215-1215.

Profundo conhecedor das questões relacionadas ao desenvolvimento econômico e à indústria, o ex-ministro terá como tema da palestra “A Liberdade Econômica na Indústria: desafios e perspectivas”, onde abordará os principais desafios enfrentados pelo setor industrial atualmente e discutirá as perspectivas de crescimento e inovação.

“A presença de Antonio Cabrera como nosso convidado especial para esta comemoração do Dia da Indústria é uma grande honra, pois ele trará uma visão única sobre os desafios e oportunidades enfrentados pela indústria nos dias de hoje”, afirma Aldina Clarete D’Amico, diretora titular do Ciesp Noroeste Paulista.

O evento será realizado no dia 29 de maio (segunda) na sede do Ciesp Noroeste Paulista, em Rio Preto, às 18h30, e além da presença do ex-ministro, associados, líderes da indústria e empresários de toda região estarão presentes.