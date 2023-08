Ex-ministro Antonio Cabrera doa R$ 1 milhão ao Hospital de Base de Rio Preto

Valor será utilizado na reforma do setor de ortopedia da instituição.

O agropecuarista e ex-ministro da Agricultura Antônio Cabrera Mano Filho doou R$ 1 milhão para a reforma do Setor de Ortopedia do Hospital de Base (HB) de Rio Preto. A ação foi realizada na tarde desta segunda-feira (14.ago), e contou com a presença da diretoria executiva da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), mantedora do HB, e do prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo.

O valor doado por Cabrera será utilizado na reforma de 13 quartos destinados à internação de pacientes SUS do Setor de Ortopedia, um dos mais antigos do HB, que receberá novos leitos, equipamentos, piso e pintura. Em homenagem, o setor receberá o nome do pai do ex-ministro, Antônio Cabrera Mano.

“Nós direcionamos a doação para o HB por ser uma das instituições que mais atende pessoas vulneráveis. É uma maneira de retribuir todo a ajuda que a sociedade nos dá, através de nossos negócios. Faço o convite para que mais empresários conheçam e ajudem o HB”, afirmou Antônio Cabrera Mano Filho.

“O hospital realizará melhorias nos quartos, humanizando ainda mais o atendimento oferecido para os mais de 2,5 milhões de habitantes da região atendidos pelo HB. A instituição depende de pessoas como o ex-ministro, com espírito filantrópico, para manter o atendimento gratuito e de qualidade”, disse o diretor da Funfarme, Dr. Jorge Fares.

A mãe do ex-ministro, Dora Cabrera, ficou emocionada em ver o marido ser homenageado em prol de melhorias na saúde de toda a região. “Gosto muito do HB e espero que as melhorias na ala de ortopedia possam proporcionar uma melhor qualidade de atendimento aos pacientes, para além dos médicos, que por si só já são muito bons”, finaliza Dora.