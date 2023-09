Ex-jogador Müller visita crianças no HCM e se diz impressionado com o hospital

Consagrado como um dos principais atacantes do São Paulo, Müller visitou o Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, levou presentes para as crianças internadas e conheceu a nova ala que será inaugurada no próximo dia 17.

O ex-jogador de futebol Müller, consagrado como um dos principais atacantes do São Paulo nos anos 80 e 90, visitou o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto, na manhã desta quarta-feira (6.set). O ex-atleta, que está na cidade para participar de um evento em comemoração aos 30 anos do bicampeonato mundial do São Paulo FC, levou presentes para as crianças internadas e conheceu a nova ala do HCM, que será inaugurada no próximo dia 17 de setembro.

Durante a visita, Müller disse que já visitou muitos hospitais de São Paulo e de outros países, mas nunca viu uma estrutura parecida com a do HCM. “O trabalho realizado aqui é maravilhoso. Estou encantado com a estrutura, principalmente com a área de Transplante de Medula Óssea e da CardioPedBrasil, que é o serviço de cardiologia cardíaca infantil”, afirmou. “Nem nos Estados Unidos a população têm um serviço como este, porque lá a saúde custa caro. Poucas pessoas podem pagar. Aqui, este serviço de altíssima qualidade está disponível pelo SUS. Fico emocionado porque as crianças são o nosso futuro. Daqui 60 anos, nós não estaremos aqui, mas essas crianças estarão”, disse.

O diretor administrativo do HCM, Dr. Antônio Soares, ressaltou a importância da visita do ex-jogador ao hospital. “É uma honra imensa receber o Müller. Mais do que um ídolo, ele é um exemplo de profissional de futebol, com uma carreira exemplar, e que hoje apoia as causas importantes da sociedade. Ele veio trazer seu carinho, seu apoio, sua energia para toda nossa instituição visitando nossos pacientes e distribuindo presentes”, disse Dr. Antônio.

O vice-diretor da Funfarme e ginecologista obstetra do HCM, Dr. Wagner Viscensoto, destacou que visita de ídolos e celebridades é de extrema importância para os pacientes. “É um momento de alegria muito grande e tem um impacto na saúde emocional dos pacientes, especialmente das crianças”, finalizou.