Ex-funcionário da Polícia Federal é preso em Rio Preto suspeito de fraude de R$ 10 milhões 

Investigação aponta que homem obteve senha e inseriu dados falsos de 27 mil armas no sistema Desarme, de entrega voluntária, se apropriando das indenizações.

Um ex-funcionário do setor de tecnologia da Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP foi preso preventivamente, nesta quinta-feira (21.dez) no bairro Tarraf, durante uma operação que investiga o desvio de mais de R$ 10 milhões do sistema Desarma do Ministério da Justiça.

A entrega das armas no Desarma é realizada nas unidades da Polícia Federal. Com a entrega, o cidadão é indenizado pelo Governo Federal em valores que variam de R$ 150 a R$ 450, a depender do tipo da arma.

Na operação, que investiga fraudes ocorridas no programa de entrega voluntária de arma de fogo, munições e acessórios do Governo Federal, foram cumpridos um mandado de prisão e outros dois de busca e apreensão, que localizaram três armas de fogo, computadores e mídias de armazenamento.

Durante a investigação, a Polícia Federal constatou que o ex-funcionário possuía uma senha de acesso ao sistema e a usava para fazer a inscrição de armas fictícias. Em cada devolução, ele recebia o voucher que variava de R$ 150 a R$ 300.

A Polícia Federal apurou que, entre janeiro de 2018 a março de 2023, o investigado fez a inclusão fraudulenta de aproximadamente 27 mil armas fictícias no Sistema Desarma, com prejuízo estimado em mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos.

Além da prisão preventiva e das buscas e apreensões, a Justiça Federal determinou a indisponibilidade de todos os bens do investigado, dentre eles contas bancárias, três imóveis e um veículo.

Ele responderá pelo crime de estelionato majorado, cuja pena prevista de prisão é de um a cinco anos, aumentada em um terço por ter sido praticado contra o Estado.

*Com informações do g1