Ex-dupla sertaneja é presa por tráfico de drogas durante operação da Polícia Federal em Bady Bassitt 

Ex-dupla sertaneja era composta por irmãos investigados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Uma ex-dupla sertaneja, composta por irmãos investigados por tráfico de drogas, foi presa nesta segunda-feira (27.jun) durante uma operação das polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar, em Bady Bassitt/SP.

De acordo com informações da Polícia Federal, os irmãos G.Q., e G.Q., tinham mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal de Aparecida do Taboado/MS por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No dia 26 de maio um dos irmãos foi surpreendido com um quilo de cocaína, no pedágio da rodovia BR-153, perto de Bady Bassitt. No flagrante, ele apresentou documentação falsa, mas acabou preso.

No decorrer da investigação, a polícia constatou que o outro irmão estaria morando em Bady Bassitt. Na manhã desta segunda-feira ele foi localizado e foi preso por uso de documentação falsa em cumprimento ao mandado de prisão preventiva.

Ainda de acordo com a PF, eles já eram conhecimentos da polícia, pois foram presos em 2009 com sete quilos de cocaína, em Santa Fé do Sul/SP.

A pena mínima para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão. O uso de documento falso prevê pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa.