Ex-delegada em Votuporanga é candidata a deputada federal 

Júnia que integra as fileiras do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), começou sua história em Votuporanga, quando se mudou para cá, ainda na adolescência; se casou e teve suas filhas. Entrou na carreira pública em 1998, como escrivã de polícia, à época, trabalhou na DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) e na Delegacia Seccional.

Nesse ínterim, Júnia esteve no comando simultâneo de delegacias distritais e nas DDM’s (Delegacias de Defesa da Mulher), tendo sido, inclusive, a primeira Delegada de Polícia, a efetuar a primeira representação de prisão preventiva por um crime de ameaça após o advento da Lei Maria da Penha no Brasil, o qual foi deferida e o agressor preso.

Participou do Fórum para elaboração da Lei Maria da Penha, em representatividade de consulta aos Delegados de Polícia do Brasil, ministrou cursos para a Policia Militar no litoral Norte para capacitação na Ronda Maria da Penha, tendo também organizado fluxo de violência doméstica nos municípios de Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião, junto a Secretaria da Saúde, bem como à conscientização de Direitos dos Idosos e participou do Projeto de Delegacia de Defesa da Mulher Remota, que originou a Delegacia da Mulher On-line, resultando em Moções nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, onde também recebeu o Título de Cidadã.