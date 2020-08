Eurides Garcia, mãe do vice-governador de São Paulo, morre aos 75 anos em Rio Preto

Corpo foi enterrado no Cemitério Jardim da Paz, em São José do Rio Preto, ontem (06), às 18h. Ela faleceu por conta de uma doença neurodegenerativa.

A mãe do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (DEM), morreu na manhã desta quinta-feira (6). Eurides Garcia tinha 75 anos e era diretora da Associação Espírita Rancho de Luz Paulino Garcia de São José do Rio Preto (SP).

Ela faleceu por conta de uma doença neurodegenerativa, na casa onde morava com a família. O corpo dela foi enterrado no Cemitério Jardim da Paz, às 18h. Não houve velório em virtude da pandemia do novo coronavírus.

Eurides deixa o marido, Paulino Locatelli Garcia, três filhos, sete netos e quatro bisnetos. Ela também teve outro filho, mas ele morreu em um acidente de trânsito na década de 90.

O Prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo (MDB) utilizou as redes sociais para lamentar a morte dela. “À família o meu reconhecimento pelo trabalho assistencial que ela, ao lado do marido Paulino Locatelli Garcia, comandava em São José do Rio Preto. As minhas mais sinceras condolências”, escreveu.