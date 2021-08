EUA concluem retirada das tropas do Afeganistão após 20 anos de ocupação

Mais de 180 pessoas morreram em um atentado terrorista no aeroporto de Cabul na quinta-feira (26), em um ataque que foi reivindicado pelo braço afegão do Estado Islâmico.

A primeira resposta dos EUA veio no sábado (28): dois integrantes do Estado Islâmico-Khorasan foram mortos e um ficou ferido em um ataque com drone. Militares americanos dizem que os três estavam envolvidos no planejamento e execução do atentado suicida no aeroporto.