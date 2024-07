“Eu abaixei para sair da bola”: Fabinho explica gol inusitado no Dérbi 

Árbitro confirmou para o volante o primeiro gol do clássico.

O primeiro gol do Palmeiras no clássico contra o Corinthians foi confirmado para o volante Fabinho, de acordo com a súmula assinada pelo Árbitro Anderson Daronco. O lance aos 11 minutos do primeiro tempo foi inusitado.

Raphael Veiga cobrou uma falta frontal, e Fabinho abaixou para desviar. A bola, porém, pegou na cabeça do volante, que sequer viu o lance.

“Quando ele foi chutar ali, eu abaixei para sair da bola, a bola acabou pegando em mim e indo para o gol, acabei ficando muito feliz pelo gol que saiu”, contou Fabinho.

“A gente fica muito feliz, sempre foi um sonho jogar num clássico, num Dérbi com estádio lotado, torcida apoiando. Muito feliz de ter jogado, meu primeiro clássico como titular. Sonhei com isso desde a base. Quanto ao gol, dou para mim, com certeza, assistência do Veiga e gol meu”, completou.

Durante a entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira brincou sobre o lance inusitado e brincou que foi algo ensaiado por sua comissão técnica durante a semana: “Tenho que também aceitar essa jogada ensaiada do Castanheira, que ficou no treino ontem com o Veiga jogando a bola para acertar na cabeça do Fabinho. Acho que hoje calhou bem, é preciso ter trabalho, competência, mas também sorte”, disse o técnico.

Este foi o primeiro gol do volante de 22 anos com a camisa do Palmeiras, que está desde 2021 nos profissionais do Verdão. Ele substituiu Aníbal Moreno no confronto desta segunda-feira.

Apesar do bom jogo nesta segunda, Fabinho deve voltar à reserva na próxima quinta-feira, às 19h, diante do Grêmio.

