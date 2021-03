Etapa da Copa do Mundo de Ginástica, evento-teste para as Olimpíadas, é cancelada

Federação Internacional divulgou o cancelamento da disputa em Tóquio, em maio.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) anunciou nesta terça-feira o cancelamento da etapa de Tóquio da Copa do Mundo de ginástica artística. A disputa, que seria realizada no dia 4 de maio, também serviria como evento-teste para as Olimpíadas.

A FIG alegou dificuldades relacionadas à pandemia de coronavírus. A etapa deveria encerrar a série individual geral deste ano. No entanto, com o cancelamento de dois eventos anteriores, a disputa deixou de ser eliminatória, segundo a entidade.

“Por esse motivo, foi decidido cancelar a Copa do Mundo no Japão, principalmente dadas as atuais restrições de viagens e dificuldades em todo o mundo, bem como as medidas tomadas pelas autoridades japonesas para limitar o índice de infecções por coronavírus no país antes do Jogos Olímpicos”, afirmou a Federação, em comunicado divulgado nesta terça-feira.

O Comitê Organizador das Olimpíadas, porém, afirmou que fará um evento-teste operacional, com ginastas apenas do Japão. Afirmou, também, que não houve alteração no evento-teste de ginástica rítmica, que será disputado na semana seguinte, no dia 8 de maio.

*Com informações do globoesporte