Estudo mostra que mancha de poluição do Rio Tietê no interior de SP chega a quase 300 km

O relatório anual apontou que os índices estavam melhores. Segundo a ONG, a mancha de poluição no trecho que passa pelo interior havia diminuído cerca de 40%.

No entanto, o lodo que deixou a água escura após a abertura das barragens, no fim de agosto, causou uma queda no nível de oxigênio em Salto/SP. Mais de sete toneladas de peixes mortos foram retiradas de um dos afluentes do Tietê no local depois do ocorrido.

“Infelizmente, após a abertura das barragens, aquele lodo contaminado derrubou os indicadores de qualidade da água do Tietê, que vinham apresentando uma média ao longo do ano de qualidade regular e boa em vários trechos, mas caiu para péssima”, explica a diretora da fundação, Malu Ribeiro.

De acordo com a especialista, o rio ficou praticamente sem oxigênio em um trecho de 298 quilômetros entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro.