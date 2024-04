Estudantes de Agronomia da Unifev visitam Usina Hidrelétrica

Universitários conheceram a unidade de Ilha Solteira, uma das dez maiores usinas do Brasil em capacidade instalada.

No último dia 4 de abril, os alunos do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da Unifev realizaram uma visita técnica a Usina Hidrelétrica Ilha Solteira (UHE), uma das dez maiores usinas do Brasil em capacidade instalada, que fica localizada no Rio Paraná, entre os municípios de Ilha Solteira/SP e Selvíria/MS.