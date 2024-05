Estudantes de Agronomia da Unifev visitam produtores rurais

Universitários vivenciaram a realidade da agricultura familiar em propriedades localizadas no município de Ilha Solteira.

No dia 20 de abril, os alunos dos 5º, 7º e 9º períodos do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da Unifev visitaram propriedades rurais localizadas no município de Ilha Solteira/SP. A iniciativa, além de fornecer contato direto com a realidade da agricultura familiar, enriqueceu o aprendizado em sala de aula.