Estudantes de Agronomia da Unifev visitam Laboratório de Acarologia

Universitários conheceram a estrutura situada na Unesp, em São José do Rio Preto.

No último sábado (13.abr), os alunos dos 7º e 9º períodos do curso de Agronomia da Unifev realizaram uma visita técnica ao Laboratório de Acarologia da Universidade Estadual Paulista (Unesp), situado em São José do Rio Preto.