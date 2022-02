Estudante de medicina veterinária é denunciado após postar vídeo dando bebida alcoólica a cachorro 

Imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o calouro segurou a cabeça de um Pinscher para despejar o líquido. Dois protetores de animais procuraram a delegacia para denunciar o universitário, em São José do Rio Preto/SP.

Um estudante de medicina veterinária de uma faculdade de São José do Rio Preto/SP foi denunciado por maus-tratos a animais após publicar um vídeo obrigando um cachorro a consumir bebida alcoólica.

De acordo com a denúncia, as imagens que circularam nas redes sociais mostraram que o calouro segurou a cabeça de um Pinscher para despejar o líquido. Também foi possível notar que o cão começou a babar depois de ingerir a bebida.

O Diário teve acesso aos prints do vídeo. Dois protetores de animais tiveram conhecimento do vídeo e procuraram a delegacia para denunciar o universitário. A defesa do universitário informou que vai conversar com o estudante para obter detalhes do caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, ainda não foi possível localizar o endereço do calouro, assim como não há informações sobre o estado de saúde do cachorro. O caso foi registrado no 4º Distrito Polícia de Rio Preto como praticar ato de abuso a animais.

Em nota, o Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP) repudiou de forma veemente quaisquer maus-tratos aos animais. “Tivemos acesso a imagens que circulam nas redes sociais, de um dos nossos alunos calouros, fato ocorrido fora do ambiente da faculdade, e informamos que o caso está sendo apurado de forma rigorosa”, escreveu a universidade.

*Informações/g1