Estudante de 41 anos da Unifev retoma sonho de infância: ‘Eu nasci médica veterinária’

Conheça a inspiradora história de Roseli, que decidiu voltar aos estudos e correr atrás do seu antigo sonho para se tornar médica veterinária.

Ingressar numa graduação depois dos 40 anos deixou de ser um sonho para tornar-se uma realidade nos últimos anos no Brasil. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão subordinado ao Ministério da Educação (MEC), a porcentagem de universitários que se enquadram nessa faixa etária cresceu 93,84% desde 2011. Cerca de 600 mil pessoas com mais de 40 anos iniciaram a busca pelo diploma em 2022.

A estudante do 8º período de Medicina Veterinária da Unifev, Roseli Mara Sbardellini, de 41 anos, realiza finalmente seu desejo de infância ao cursar esta que é a sua segunda graduação. “Eu já nasci veterinária. Desde pequena amava os animais, mas não tinha condições de pagar esse curso. Com o tempo, fiz a minha vida, cresci profissionalmente, e as condições financeiras favoreceram para que eu pudesse realizar esse sonho”.

Roseli cursou sua primeira graduação, Serviço Social, aos 18 anos. Anos depois, um MBA em Recursos Humanos, ambos na Unifev. “Quando iniciei o curso de Medicina Veterinária, tive receio de não conseguir acompanhar a turma por conta da idade, mas ao contrário do que imaginava, fui muito bem acolhida pelos professores e colegas de classe, que me apoiaram em todas os momentos”, destacou.

Para a futura veterinária, que deseja se especializar em animais de pequeno porte, escolher outra Instituição para seus estudos não era uma opção. “Escolhi a Unifev porque sempre foi a faculdade mais conceituada da nossa região, e não haveria outra Instituição para que eu pudesse realizar o sonho da minha vida. Com muito orgulho, faço parte do time que tirou nota máxima (5) no MEC, ranqueando a Medicina Veterinária Unifev entre as mais bem avaliadas do país. Nada vai me parar! A vida toda sonhei em ser médica veterinária e nada me impediu de realizar esse sonho”, finalizou a aluna.

A história de Roseli é uma das centenas que são escritas todos os dias nas salas de aula da Unifev, como explica o reitor Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon. “É fundamental oportunizar novas possibilidades aos universitários acima de 40. Eles se reinventam nas mais variadas áreas do conhecimento em razão de alguns motivos, que vão desde retomar sonhos antigos deixados pelo caminho, por exemplo, até explorar outros mercados de trabalho. A Unifev demonstra uma visão humana em contribuir para que nossos alunos aprendam e evoluam como cidadãos, independentemente da sua idade”.