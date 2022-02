Estrada do 27: Renato Abdala e Hery Kattwinkell entram na Justiça para liberar acesso de ciclistas  

De acordo com o vereador, o código de trânsito diz que na ausência de ciclofaixa e ciclovia os ciclistas devem trafegar pelo acostamento, sendo ele pavimentado ou não.

Uma denúncia anônima na ouvidoria do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), alegando indevida circulação de pedestres e ciclistas, em face dos riscos à segurança dos usuários, pela estrada vicinal Adriano Pedro Assi, que é conhecida como estrada 27, que liga Votuporanga/SP à Sebastianópolis do Sul/SP, resultou em uma determinação do órgão de Justiça para que a Prefeitura tomasse providencias.

A Administração municipal proibiu o trafego de ciclistas e pedestres na via, e em nota, na última semana, explicou ao Diário, que “já está em processo de licitação a construção da ciclovia da Estrada do 27, que busca dar segurança para quem trafega no local”.

Contudo, a proibição causou mal-estar entre os ciclistas que convocaram uma manifestação para às 15h no próximo sábado (12), na rotatória da estrada do 27.

Enquanto isso, o vereador Cabo Renato Abdala (Patriota) e o advogado Hery Kattwinkell impetraram mandado de segurança para que seja permitido trânsito de ciclistas na popular estrada do 27. O pedido visa garantir o direito ao trânsito de ciclistas, já que o local é muito utilizado por atletas e amadores do esporte.

“O código de trânsito diz que na ausência de ciclofaixa e ciclovia os ciclistas devem trafegar pelo acostamento, sendo ele pavimentado ou não”, explicou Abdala, que é ex-policial rodoviário e especialista em trânsito.

Por sua vez, Kattwinkell alega que em parte o local pertence ao perímetro urbano, com empresas, sendo o único meio de locomoção de diversos trabalhadores a bicicleta.