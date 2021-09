Estilo de vida e saúde do coração: a alimentação em foco! 

A dieta mediterrânea é uma das mais recomendadas para a saúde do coração.

Nesta quarta-feira, 29 de setembro, comemora-se o Dia Mundial do Coração. Muito se fala a respeito do papel direto do estilo de vida, com foco na alimentação, na modulação da saúde cardiovascular. E nos últimos meses, esse assunto vem sendo cada vez mais discutido no meio acadêmico e na prática do nutricionista.

A ciência sobre a nutrição para saúde do coração

Um estudo mais antigo conduziu os fatores de risco modificáveis e a saúde cardíaca (chamado de INTERHEART), onde mostrou um resultado de que mais de 90% de todos os infartos do miocárdio foram atribuídos a fatores ambientais evitáveis com a nutrição como um dos determinantes importantes para prevenir doenças cardiovasculares.

A dieta mediterrânea é uma intervenção considerada número 1 das mais recomendadas para a saúde do coração. Ela é rica em alimentos vegetais minimamente processados, rica em gordura monoinsaturada do azeite de oliva, com baixo teor de gordura saturada, carnes e laticínios.

Resveratrol e cardioproteção

O resveratrol é um fitoativo presente em alimentos vegetais, principalmente uvas e amendoim, além de estar em altas concentrações no vinho tinto. Um dos mecanismos cardioprotetores do resveratrol é a sua capacidade favorecer a vasodilatação mediada pelo óxido nítrico, o que auxilia na melhora da função endotelial e funcionamento cardiovascular.

O poder da cúrcuma para o coração

A curcumina é um componente apontado como importante anti-inflamatório natural. Ela ajuda a amenizar o excesso de agregação de plaquetas que ocorre no sangue quando tem a formação de coágulo, além de promover a importante redução da inflamação crônica de baixo grau.

*Informações/g1/Roberta Lara – nutricionista e colaboradora da página “5 minutos de nutrição”