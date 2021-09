Estiagem provoca queda em níveis de reservatórios de usinas hidrelétricas do noroeste paulista 

Atualmente, níveis das usinas de Três Irmãos e Ilha Solteira estão na casa dos 10% e são considerados os menores dos últimos seis anos.

A estiagem provocou a queda nos níveis dos reservatórios de usinas hidrelétricas do noroeste paulista. Atualmente, eles estão na casa dos 10% e são considerados os menores dos últimos seis anos.

De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), no reservatório da Usina de Três Irmãos, em Pereira Barreto/SP, nível está em 12%. No mesmo período do ano passado, o nível do reservatório era de 63%.

Com a baixa no Rio Tietê, o cenário da prainha do município também mudou. A faixa de areia aumentou e um tablado usado por banhistas no meio da água ficou totalmente exposto.

Já na Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira/SP, o nível de água no reservatório estava em 66% no ano passado. Contudo, atualmente, o local está em 9%.

Apesar da queda no nível de água nas usinas hidrelétricas, as prainhas de Pereira Barreto e Ilha Solteira estão abertas ao público, das 8h às 23h.

Níveis dos reservatórios em setembro de 2021

Três Irmãos Ilha Solteira Dia 2 21% 23% Dia 6 17% 17% Dia 9 12% 9%

Fonte: ONS

*Informações/G1