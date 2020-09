Estiagem e consumo em alta refletem no fornecimento de água em Votuporanga

Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro” que abastece 25% da cidade, atualmente, está com 2,40 metros abaixo do nível normal, índice mais crítico já registrado

Fotos de um antes e um depois, da represa da Saev

Votuporanga tem vivido dias de calor intenso e ausência de chuva há mais de quatro meses. Esta combinação tem feito aumentar o consumo de água na cidade e a oferta de água tratada está cada vez mais limitada. Estimativas da Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, Saev Ambiental, calculam que cada votuporanguense consuma, em média, 240 litros de água por dia, quando o ideal deveria ser de, no máximo, 180 litros por dia, por pessoa.

Somados estes dois fatores – alto consumo e falta de chuva, algumas regiões da cidade estão sentindo reflexos no serviço de fornecimento de água, com interrupção em determinados horários do dia e, na retomada, água com coloração marrom. Segundo explicações da Saev Ambiental, estas situações estão ocorrendo, principalmente, nas regiões centrais da cidade, abastecidas pela Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, além de algumas áreas da região norte e sul, que também estão sendo afetadas.

A Represa Municipal abastece 25% do consumo total da cidade e, atualmente, está com 2,40 metros abaixo do nível normal, índice mais crítico já registrado desde que as obras da Represa de Captação do “Córrego Marinheirinho” foram concluídas, em 1974.

Para tentar minimizar o impacto até a chegada das chuvas, a Saev Ambiental conta com a compreensão e colaboração de cada munícipe no uso consciente da água. A oferta de água programada também está em execução, portanto, em algumas regiões, o serviço está sendo interrompido das 11h às 18h, podendo ter alterações neste intervalo de acordo com a localização do imóvel. Outra importante orientação da Autarquia é que os moradores utilizem água das caixas d’água das residências e não diretamente da rua, já que esta é uma prática antiga, mas muito comum, e que impacta diretamente no alto consumo.

Poço Profundo do Sistema Oeste

Inaugurado em 7 de agosto deste ano, o novo Poço Profundo abastece a região Oeste e também partes das regiões Central e Sul, diminuindo a área onde antes era abastecida pela Represa e, com isso, evitando maiores problemas no fornecimento de água neste período de estiagem intensa. “O início de funcionamento deste novo Poço foi de extrema importância para este período que estamos vivenciando. Se ele não estivesse em operação, Votuporanga estaria em uma situação muito mais complicada e crítica em termos de abastecimento de água neste momento”, explicou o superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti.

Interligação de Poços

Além do Poço Profundo Oeste, Votuporanga ainda conta com o serviço de outros três poços localizados nas regiões Norte, Sul e Sudeste. Com exceção do Poço Sudeste, inaugurado em 2016, que ainda não está interligado com os demais, os outros já estão, e isso contribui para melhora no fornecimento de água em toda a cidade.

Para concluir este sistema de interligação, a Saev Ambiental já realizou a compra de equipamentos e uma licitação para contratação da empresa que fará o serviço está em andamento. A previsão de execução da obra é de cerca de dois meses.

Simonsen

O abastecimento de água em Simonsen também sente reflexos da estiagem e alto consumo. Uma das bombas do Poço queimou e o sistema do Distrito opera com 70% da capacidade, o que pode ocasionar também interrupção no serviço em determinados horários do dia. Uma licitação para contratação de empresa que construirá um novo Poço Artesiano já está programada pela Saev.

A Prefeitura e a Saev vêm realizando as ações necessárias para a solução definitiva do fornecimento de água, mas é fundamental que a população faça sua parte.

Recomendações da Saev Ambiental para uso consciente da água

– Tome banhos mais curtos e, sempre que possível, feche o chuveiro;

– Ao escovar os dentes, lavar o rosto ou mãos, mantenha a torneira fechada;

– A descarga deve sempre ter sua válvula regulada;

– Reutilize a água que sai da máquina de lavar para fins não potáveis;

– Não utilize mangueira para lavar carros ou regar plantas;

– Utilize a vassoura para limpar calçadas.