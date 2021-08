Estiagem afeta transporte de carga na hidrovia Tietê-Paraná; barcaças operam com capacidade reduzida

No porto intermodal de Pederneiras/SP apenas 20% das embarcações estão em operação e a capacidade de carga delas foi reduzida para poder navegar pelo trecho do Rio Tietê, que está no nível mínimo, 2,20 metros de profundidade.

Para poderem passar no trecho de Buritama/SP, as barcaças estão dependendo que a usina hidrelétrica de Nova Avanhandava libere mais água para provocar as chamadas “ondas de vasão”’, quando o nível da água aumenta por algum tempo e as barcaças não encalham.

Cerca de 30 embarcações estão paradas no porto de Pederneiras desde junho, quando começou o período de estiagem. A situação que já está crítica pode piorar.

Em julho, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que, a partir de agosto, a hidrovia Tietê-Paraná pode ter a movimentação de cargas interrompida em função da necessidade de reservar recursos hídricos para a geração de energia elétrica.

A medida afetará a logística do agronegócio, impedindo escoamento de grãos e subida de insumos pelos rios. E isso pode chegar até o consumidor, já que a alternativa rodoviária é mais custosa para produtor rural.