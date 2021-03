Estelionatários aplicam golpe do cartão clonado e acabam presos em Jales

Suspeitos convenceram à vítima de que trabalhavam para a Febraban (Federação Brasileira de Bancos); prejuízo ultrapassou R$ 5 mil.

Uma ação conjunta das polícias Civil e Militar prendeu dois indivíduos na tarde de segunda-feira (1º), em Jales/SP, suspeitos de cometer o conhecido “golpe do motoboy”.

De acordo com informações, os indivíduos estavam em um Fiat/Linea, cor prata, com placas de São Paulo/SP. O Setor de Investigações Gerais da Central de Polícia Judiciária recebeu uma denúncia de que dois indivíduos estavam em atitude suspeita pela área central da cidade.

Após pesquisa de procedência, ficou constatado que havia uma queixa de apropriação indébita do veículo. Após rondas realizadas pela área central da cidade, policiais militares conseguiram abordar o carro e no interior do veículo foram localizadas diversas máquinas de cartão magnético, três cartões bancários de um morador de Jales, que havia acabado de ser vítima dos indivíduos, que abordaram a vítima dizendo que pertenciam a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Em seguida, foi apurado que a vítima havia entregado seus cartões bancários aos indivíduos, sofrendo prejuízo de R$ 5 mil. Suspeitos foram presos em flagrante, ouvidos e encaminhados para a cadeia de Santa Fé do Sul/SP, onde permanecem à disposição da Justiça.

*Com informações do Foco News