Estátua em escala real do Rei Pelé chega de limusine a museu de cera em Olímpia

Com direito a limusine e tapete vermelho, estátua hiper-realista do Rei do Futebol se torna a mais nova atração da “Orlando brasileira”.

O Museu de Cera de Olímpia/SP recebeu, na manhã desta sexta-feira (16.set), uma estátua hiper-realista do “Rei Pelé”. A réplica em escala real do ex-jogador de futebol chegou ao atrativo do interior de São Paulo em uma limusine. Um tapete vermelho também foi estendido na frente do prédio. Segundo Juan Espeche, gestor do Museu de Cera de Olímpia, a estátua foi fabricada na Europa. “O Pelé autorizou a confecção e gostou tanto que pediu para ter uma igual em casa. É uma das peças mais incríveis, fiéis e sofisticadas que temos dentro do museu”, disse. De acordo com Ronald Remondy Jr, sócio-diretor do Museu de Cera de Olímpia, a réplica ocupará um lugar especial no atrativo. “Apressamos a fabricação para o Pelé chegar antes da Copa do Mundo. É mais um atrativo para o nosso museu. A estátua vai ficar ao lado de Cristiano Ronaldo e Usain Bolt”, afirmou. Museu de Cera O Museu de Cera de Olímpia está localizado em uma das principais avenidas da cidade e possui uma área de mais de seis mil metros quadrados. São mais de 70 personagens, divididos em 30 cenários diferentes. Nomes como Gisele Bündchen, Bruce Lee, Pablo Picasso, Cristiano Ronaldo, Messi, Steve Jobs, Papa Francisco e Barack Obama estão presentes nos ambientes temáticos. Todos os personagens são confeccionados em tamanho real, o que traz ainda mais realismo à experiência. Uma equipe de 25 artesãos é envolvida no processo de confecção dos bonecos, que são feitos na Europa e levam meses para ficarem prontos.