Estátua de Vladimir Putin é retirada de Museu de Cera em Olímpia

Segundo a gerente comercial do museu, Gabriela Barbalho, a medida foi tomada em virtude da invasão das tropas do exército da Rússia à Ucrânia. “É uma decisão temporária, mas que deverá ser mantida até que o conflito acabe”, explicou.

A estátua de Vladimir Putin ficava exposta na “sala dos presidentes”, cenário que também abriga o líder norte-coreano Kim Jong-un e os ex-presidentes norte-americanos Donald Trump e Barack Obama.

Inaugurado no fim do ano passado, o Museu de Cera é uma das mais novas atrações de Olímpia, atualmente um dos principais destinos turísticos do Brasil, com quase três milhões de visitantes por ano.