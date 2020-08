Estado frustra expectativas e Região de Votuporanga permanece na Fase Laranja

A medida frustrou empresários dos setores de bares, restaurantes, salões de belezas e academias que esperavam por uma possível flexibilização das atividades econômicas.

O Governo de SP anunciou nesta sexta-feira, 21, mais uma atualização de fases do Plano SP. A próxima quarentena vai até o dia 7 de setembro. A região da DRS de Rio Preto, que inclui Votuporanga, foi mantida na fase laranja.

A região de Votuporanga, ficou com índice de 76,8% de ocupação das vagas de UTI para coronavírus, segundo os dados divulgados nesta quinta-feira, 20, pela Fundação Seade.

Além da ocupação das UTIs, que configura a classificação da região no critério Capacidade do Sistema de Saúde, o critério Evolução da Pandemia também precisa estar no amarelo. Nas contas para a classificação de uma DRS é considerado o índice com o pior resultado.

Na Evolução da Pandemia são três parâmetros: casos, óbitos e quantidade de internações, considerando aqui os pacientes que ocupam vagas tanto de enfermaria quanto de UTI.

Com peso três na hora do cálculo, a quantidade de internações é o principal fator para a classificação do critério. Como houve aumento de 2,3% nas internações, a região também deve ser classificada como laranja neste índice.

Os casos e óbitos tiveram queda de 15,7% e 1,8% respectivamente.

O governo do Estado tentou melhorar a situação levando pacientes para outras regiões, mas mesmo assim a ocupação se manteve acima dos 75%, o que mantém a região na atual fase.