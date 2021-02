Estado de SP tem cinco casos confirmados com nova variante do coronavírus

Segundo Ministério da Saúde, dois novos casos da variante brasileira foram confirmados nas últimas semanas em SP. Paciente do Amazonas, que tinha diagnóstico confirmado, morreu nesta quinta (4), em hospital na Zona Oeste da capital paulista.

O número de infectados com a nova variante brasileira do coronavírus, conhecida como P1, subiu para cinco no estado de São Paulo, segundo informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (5).

Dois novos casos foram registrados nas últimas semanas. No dia 26 de janeiro, a Secretaria da Saúde já havia confirmado três casos no estado.

De acordo com o Ministério, até o momento, em todo o país, foram confirmados 38 casos pela nova variante P1, sendo 31 no estado do Amazonas, dois no estado do Pará e cinco no estado de São Paulo.

A análises relativas a nova variantes são feitas em três Laboratórios de Saúde Pública: Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Adolfo Lutz e Instituto Evandro Chagas.

Além desses, outros laboratórios públicos e privados no Brasil também realizam o sequenciamento necessário para identificação da nova variante.

O Ministério da Saúde emitiu no dia 2 de fevereiro uma Nota Técnica para os estados e o Distrito Federal sobre a nova variante do SARS-CoV-2 identificada no Brasil.

O documento traz informações sobre as características da nova variante do Amazonas (VOC P.1), orientações e recomendações de medidas que devem ser adotadas e intensificadas pelas secretarias de saúde estaduais, a fim de monitorar e evitar a propagação da nova variante.

Óbito

Uma mulher de 61 anos, que tinha o caso confirmado da nova variante de Manaus, morreu na manhã desta quinta (5), no Hospital de Pirituba, na Zona Oeste da capital. Ela estava internada há duas semanas na ala do hospital reservada a tratar variantes de Covid-19.

A imprensa apurou que a mulher chegou ao hospital em estado grave. Durante o tratamento, ela teve uma discreta melhora, mas não resistiu.

Até a semana passada, a ala reservada às variantes tinha quatro pacientes. Os outros três tiveram alta.

Nesta quinta (4), o hospital recebeu uma mulher de 58 anos com suspeita da nova variante. Ela está recebendo oxigênio, mas o estado é considerado estável.

A paciente é de São Paulo, mas fez uma viagem a Manaus. Cinco dias depois que voltou a São Paulo, ela apresentou sintomas de Covid, procurou uma unidade de saúde, e foi direcionada ao Hospital de Pirituba.

