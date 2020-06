Estado de SP registra 434 mortes por coronavírus nas últimas 24h

Doença já matou 13.068 pessoas. Número de contaminados chega a 229.475 casos.

O estado de São Paulo registrou 434 mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 13.068 mortos. Esse é o maior número de mortes registradas no estado desde o início da pandemia. Já o número de casos confirmados subiu de 221.973 para 229.475, um aumento de 7.502 infectados pela Covid-19.

Veja os dados no estado de SP nas últimas 24 horas:

434 mortes

7.502 casos novos casos confirmados

Veja os dados no estado de SP desde o início da pandemia:

13.068 mortes

229.475 casos

As novas confirmações não significam, necessariamente, que as mortes aconteceram de um dia para o outro, mas que foram contabilizadas no sistema neste período. Os números costumam ser menores no final de semana e às segundas-feiras devido ao atraso nas notificações nestes dias.