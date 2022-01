Estado de SP lança aplicativos para acionamento da PM e Bombeiros 

Novos sistemas facilitam o contato da população com as forças de segurança e auxiliam o despacho de viaturas para os locais de ocorrências.

O Governador João Doria lançou nesta quarta-feira (5) os aplicativos “190 SP” e “Bombeiros Emergência 193” para o acionamento dos serviços da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. A iniciativa permite que a população de todo o Estado tenha na palma da mão um canal disponível para solicitar o atendimento emergencial de ambas as instituições.

“O Governo de SP acaba de lançar, no início deste ano, dois novos aplicativos para que a população possa acionar a Polícia e os Bombeiros do celular, sem precisar realizar chamada telefônica. É mais um canal rápido e eficiente para atendimento emergencial de qualquer cidadão aqui no Estado de SP”, destacou Doria.

O Secretário da Segurança Pública em exercício, coronel Álvaro Batista Camilo, informou que o aplicativo “Bombeiros Emergência 193” já está disponível para download nos sistemas Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.corpodebombeiros.bombeirosp) e IOS (https://apps.apple.com/br/app/bombeiros-emerg%C3%AAncia/id1539446166). O “190 SP” estará disponível para download em breve.

Para utilizar ambos aplicativos, basta que os usuários façam um breve cadastro com o nome completo, telefone, e-mail e CPF. Após a validação, já será possível informar a ocorrência e confirmar a localização para uma viatura da PM ou dos Bombeiros inicie o deslocamento.

O “Bombeiros Emergência 193” contempla o atendimento de todas as modalidades de ocorrências atendidas pela instituição como incêndios, afogamentos, atropelamentos, vítimas de acidente de trânsito, engasgamento e paradas cardiorrespiratórias.

O aplicativo “190 SP” permitirá o registro de denúncias de diferentes naturezas como violência doméstica, perturbação do sossego, alarme disparado e aglomeração, entre outras. A localização é preenchida no registro pelo usuário ou automaticamente pelo georreferenciamento, desde que ativo no aparelho utilizado.

Novas modalidades de ocorrência serão disponibilizadas a cada atualização do aplicativo, que permitirá também, a partir de fevereiro, o envio de até duas fotos, áudios e vídeos de até 10 segundos, como reforço do fato registrado.

Tecnologia e Segurança

Desde 2019, o Governo de SP lançou uma série de ações inovadoras para uso de tecnologia na Segurança Pública, de forma a garantir mais proteção e melhor atendimento à população. Entre as iniciativas estão, por exemplo, a Delegacia Eletrônica, Delegacia da Diversidade Online, Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) Online, o aplicativo SOS Online para vítimas de violência doméstica, além de drones e câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais.

“A crescente demanda por serviços de segurança foi acompanhada por um processo permanente de modernização de procedimentos e equipamentos. O uso das ferramentas agiliza o acesso da população aos serviços emergenciais, aproxima a comunidade das instituições policiais, reforça os canais de interação, reduz acionamentos indevidos e permite que os telefones 190 e 193 priorizem as ocorrências de maior gravidade”, destacou Álvaro Camilo.

*Informações/Governo de SP