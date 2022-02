Estado de SP aplica mais de 420 mil doses contra Covid-19 no “Dia C de Vacinação” 

Superando 95 milhões de doses aplicadas, mais de 90% da população receberam ao menos uma dose; ação teve mais de 5 mil postos de vacinação.

São Paulo aplicou no último sábado (5) mais de 420 mil doses de vacina contra Covid-19, ultrapassando 95 milhões de doses aplicadas no total. Durante todo o dia de hoje aconteceu o “Dia C de Vacinação” em todo o Estado para incentivar a imunização das crianças de 5 a 11 anos de idade. O Governador João Doria participou da abertura do evento no início da manhã no Centro de Saúde de Pinheiros, na capital.

Levantamento preliminar da Secretaria de Estado da Saúde aponta, até as 19h50 de hoje, a aplicação de mais de 420,8 mil doses, sendo 187,1 mil voltadas para o público infantil. Os pais e responsáveis também aproveitaram a data para tomar a dose de reforço, que teve um total de 211,8 mil doses aplicadas. Outras 21,9 mil pessoas que estavam com a imunização atrasada completaram seu esquema vacinal com a segunda dose. Mais de 90% da população já recebeu pelo menos uma dose e 80% está com a imunização completa com duas doses.

Mais de 5 mil postos estiveram abertos das 7h às 19h neste sábado (de acordo com a programação de cada município) para a aplicação dos imunizantes. A Secretaria de Estado da Saúde disponibilizou R$5,5 milhões em etapas (diárias) para os profissionais de saúde dos municípios com o intuito que todos pudessem abrir suas unidades e ter uma equipe completa para a vacinação da população.

“O balanço desta ação especial é bastante positivo e contou com a participação dos profissionais de saúde dos 645 municípios. Foi oportunidade para os pais e responsáveis levarem seus filhos aos postos de vacinação e tomarem suas doses atrasadas, como a dose de reforço, por exemplo. Continuaremos vacinando nos próximos dias para aumentar a proteção das crianças contra a Covid-19”, destaca a coordenadora do Plano Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula.

A vacinação para o público infantil continua neste domingo (consulte a programação de cada município) e o objetivo é ampliar a cobertura vacinal em todo o estado. As crianças de 5 anos e as imunossuprimidas de 5 a 11 anos só podem receber o imunizante da Pfizer, enquanto as demais podem ser protegidas pela Coronavac. Todas as vacinas aprovadas pela Anvisa são seguras e eficazes.