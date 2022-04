Estado de São Paulo lidera ranking mundial de vacinação 

Site Our World in Data aponta cobertura vacinal contra a Covid-19 mais ampla do que EUA, Reino Unido, Espanha, Alemanha, França, Japão, Itália e China.

O Estado de São Paulo, se fosse uma nação, estaria em primeiro lugar entre os países que mais vacinam contra a COVID-19 no mundo, com 86,83% da população com esquema vacinal completo, em comparação a países com população igual ou superior a 40 milhões de pessoas. O país que mais se aproxima da marca de São Paulo é a Coreia do Sul (86,82%).

Em seguida, estão Espanha (86,37%), China (86,33%), Japão (80,47%), Itália (79,35%), França (77,92%), Brasil (76,49%), Alemanha (75,45%), Reino Unido (72,88%) e Estados Unidos (66,11%) – os percentuais são atualizados periodicamente pelo portal Our World In Data, da Universidade de Oxford.

Entre os elegíveis para receber as doses, ou seja, todos acima de 5 anos de idade, SP já chegou a marca de 92,92% da população imunizada com as duas doses e 100% com ao menos uma dose. Na população em geral, o estado já chegou a 93,52% da população com ao menos uma dose. Nesta quinta-feira (28), o Vacinômetro (https://www.saopaulo.sp.gov.br/) registra 108,7 milhões de doses aplicadas nos 645 municípios paulistas.

A vacinação da dose adicional também tem crescido nas últimas semanas, com mais de 26,4 milhões de doses aplicadas. De acordo com o Consórcio de Imprensa, São Paulo é o estado com o maior patamar de aplicação da dose de reforço, com 54,06% da população, à frente do Piauí (44,08%), Paraíba (44,01%) e Ceará (43,73%). No Brasil, 38,65% da população recebeu a dose de reforço.