Estado abre concurso para contratar 15 mil professores; Votuporanga tem 86 vagas

EDUCAÇÃO – Começa nesta segunda-feira, dia 15, as inscrições para concurso público para vagas de professor na rede estadual de ensino. Em todo o Estado, são 15 mil vagas. As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 6 de agosto. O certame também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

Desde 2014, o Estado de São Paulo não realizava concurso público para contratação de professores efetivos na rede estadual de ensino. Até então, estavam sendo realizados apenas processo com vagas temporárias, principalmente para suprir o déficit de professores a partir da implantação do novo ensino médio e ampliação das escolas em tempo integral.

No Noroeste Paulista são 136 vagas na Diretoria de Ensino de Votuporanga (DE) são 86 vagas; 136 na DE de Rio Preto; 64 na DE de Catanduva; 52 na DE de Fernandópolis; 56 na DE de Jales; 109 na DE de José Bonifácio;; e 105 na DE de Barretos.

As 15 mil vagas no estado de São Paulo são dívidas em: 10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho e 4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho. Os salários iniciais são de R$ 5.000 e R$ 3.125, respectivamente.

No ato de inscrição, que deverá ser feito no site da Vunesp, o candidato deverá escolher qual a sua disciplina de atuação, sendo possível se inscrever em uma ou duas disciplinas, desde que sejam em horários distintos.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. Contudo, doadores de sangue estão isentos. No caso de estudantes e pessoas de baixa renda, é possível pedir isenção.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar, por ordem de preferência, sete Diretorias de Ensino para fins de ingresso. Caso, após a realização do concurso não haja vagas disponíveis nas indicadas, o candidato poderá concorrer a uma vaga nas demais diretorias, de acordo com sua classificação.

O concurso público será dividido em quatro provas: objetiva, discursiva, prática e de títulos. A prova objetiva será composta de 30 questões de múltipla escolha. Já a prova prática consiste na simulação de uma aula gravada em vídeo, com duração de cinco a sete minutos, sendo permitida a utilização de diferentes recursos de mídia, desde que o candidato apareça na imagem durante todo o tempo de gravação. As inscrições vão até 12 de junho.