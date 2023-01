Estádio do Pachuca, do México, terá trono para Rei Pelé 

Homenagem ao ídolo do Santos ficará em uma das arquibancadas do Estádio Hidalgo.

O estádio do Pachuca, do México, fez uma homenagem nesta segunda-feira (9.jan) ao maior ídolo da história do Santos. A partir de agora, o Estádio Hidalgo tem um trono para o Rei Pelé.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o Pachuca diz que “o trono de Rei Pelé estará para sempre no Estádio Hidalgo”.

Maior jogador da história do Santos, Pelé morreu no último dia 29 depois de passar semanas internado no Hospital Albert Einstein para tratamento de um câncer e de uma infecção respiratória.