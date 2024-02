‘Esta cadeira estar comigo é uma cagada’, disse Bolsonaro durante reunião com ministros

O vídeo do encontro foi apreendido pela Polícia Federal em um computador de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou acordo de colaboração premiada. O sigilo da gravação foi retirado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (9.fev).

“Essa cadeira aqui é uma cagada, estar comigo é uma cagada. Vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dessa no Brasil. Cagada do bem, deixar bem claro”, afirmou.

O então presidente Jair Bolsonaro (PL) disse, na reunião convocada com ministros em julho de 2022 para discutir as eleições, que o fato de ocupar a Presidência da República era uma “cagada”.

Sigilo de vídeo do encontro foi retirado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (9). Gravação faz parte de investigação sobre tentativa de golpe de Estado.

No momento da frase sobre ocupar a Presidência da República, Bolsonaro fazia uma crítica a ministros do STF. Em seguida, voltou a reforçar que sua eleição foi incomum.

“Nós sabemos que, se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições”, disse.