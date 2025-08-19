Esposa encontra corpo de pescador em rio em Rubinéia 

Caso ocorreu na manhã deste domingo (17). Devair Pereira de Brito, de 63 anos, morreu afogado.
Um pescador de 63 anos, morador de Jales/SP, morreu afogado em um rio, na região do Paraíso das Águas, na manhã de domingo (17.ago), em Rubinéia/SP. Segundo o boletim de ocorrência, a esposa dele encontrou o corpo boiando.
A mulher relatou à polícia que foi até a margem procurar por Devair Pereira de Brito e o encontrou boiando. Ela acionou o Corpo de Bombeiros, que o retirou da água.
A ocorrência foi registrada como morte suspeita. Nesse caso, não há causa imediata ou evidente para a morte, exigindo investigação policial e exames no Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer as circunstâncias.