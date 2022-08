eSports: inscrições abertas para o 1º torneio de Free Fire de Votuporanga

Os interessados devem se inscrever até sexta-feira, 12 de agosto; evento terá premiação de R$ 500,00.

Votuporanga/SP sediará, de 14 e 21 de agosto, seu primeiro torneio de eSports para equipes: masculina, feminina e mista. A inscrição das equipes é totalmente gratuita e a premiação para o 1º lugar será de R$ 500,00.

O torneio de Free Fire irá acontecer na modalidade presencial, com partidas a partir das 16h, no setor Tema Livre, durante a edição do FLIV (Festival Literário de Votuporanga).

Entre as dúvidas mais frequentes, a organização esclarece que será permitido ao jogador utilizar apenas o celular. Caso seja detectado o uso de emulador por qualquer membro da equipe, esta será imediatamente desclassificada.

Quanto ao limite de idade, os jogadores devem ter o mínimo de 14 anos completos na data do início do torneio. É necessária a autorização escrita do responsável legal do jogador menor de 18 anos ou que seu responsável esteja presente na data do torneio.

A organização ainda orienta que os jogadores levem seus celulares e carregadores de bateria. O torneio irá fornecer somente os pontos de energia para carregamento e WIFI.

A expectativa inicial dos organizadores é reunir 96 jogadores, em 24 equipes compostas por 4 pessoas. A competição não é patrocinada/filiada a Garena.

As inscrições ocorrem diretamente no site: www.torneioesportvotu.com.br