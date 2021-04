Espetáculo online com palhaço aborda reflexões sobre luto e perda

A Conforto & Cia, de São Paulo, participa online nesta terça-feira, dia 13, do ‘Festival de Janeiro – Edição Especial’ com o workshop ‘O Palhaço e o Luto’, às 11h, com a peça ‘Biscoitos’, às 19h, e debate com a participação do Dib Carneiro Neto.

A Conforto & Cia, de São Paulo, especializada na linguagem do palhaço, traz nesta terça-feira, dia 13 de abril, para o “Festival de Janeiro – Edição Especial” o workshop gratuito “O Palhaço e o Luto”, com Kayê Conforto, que é psicólogo, ator e palhaço. Com início para as 11h, Kayê vai mostrar aos participantes da oficina como essas duas pesquisas podem andar juntas e sem tabus. “A experiência de luto não é tão conversada com as crianças. Quando se fala em morte, sempre se comenta sobre doenças, estatísticas, violência e não se fala sobre quem fica. Por isso, abordamos este assunto de acordo com a linguagem do palhaço. É importante ressaltar que o palhaço vive falando da potência dos encontros e com a morte não seria diferente. O palhaço propõe uma reflexão sobre como é importante lembrar-se de momentos bons para lidar com esta perda e saudade”, afirma.

Os ingressos gratuitos para essa e todas as outras atividades formativas do Festival de Janeiro estão disponíveis na plataforma Sympla.

No mesmo dia, às 19h, a Conforto & Cia apresenta online o espetáculo “Biscoitos”, que conta a história do palhaço Conforto que vive em uma casa cheia de surpresas, encantos e ao lado do seu amado porta-retratos, que guarda a foto de alguém muito especial. E no desenrolar do espetáculo, surge o tão esperado dia em que Conforto irá visitar essa pessoa. Então, o palhaço atrapalhado liga o rádio para se divertir preparando deliciosos biscoitos! Afinal, quais os ingredientes que dão um gosto único à vida? Será que um velho rádio tem essa receita? As transmissões são pelo www.festivaldejaneiro.com e também pelo Facebook do Sesi/SP.

Após a apresentação do espetáculo, os integrantes da Conforto & Cia participam de um debate, mediado por Guido Caratori, que é ator, dramaturgo e diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, de São José do Rio Preto (SP) com a presença de Dib Carneiro Neto, um dos mais importantes críticos da produção teatral feita atualmente para crianças no Brasil. Guido também dividiu a curadoria do “Festival de Janeiro – Edição Especial”, com o ator, diretor e dramaturgo Eduardo Catanozi.

As atividades formativas serão realizadas via plataforma Zoom porque a capacidade é limitada a 20 inscritos. Todos os espetáculos terão tradução em libras. “É importante ressaltar que após a apresentação online, os espetáculos ficarão disponíveis no site até o dia 31 de maio”, afirmou Drica Sanches, que é a idealizadora do festival e da Cia. Fábrica de Sonhos.

Sobre o festival

A programação do “Festival de Janeiro – Edição Especial” segue até domingo, dia 18 de abril. O projeto foi contemplado com recursos do edital PROAC Expresso Lei Aldir Blanc Nº 40/2020 – Produção e realização de Festival de Cultura e Economia Criativa com apresentação online. O “Festival de Janeiro – Edição Especial” tem patrocínio do Riopreto Shopping, apoio do Sesi/SP, World Games e Levare Transportes e promoção da TV TEM. A realização é da Cia. Fábrica de Sonhos, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa e Governo Federal, por meio do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura.

PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE JANEIRO – EDIÇÃO ESPECIAL

Data: 13 de abril (terça-feira)

Companhia de teatro participante: Conforto & Cia, de São Paulo/SP

11h: Workshop: “O Palhaço e o luto” – Conforto & Cia

19h: Espetáculo: “Biscoitos”

20h: Debate mediado pelo diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, Guido Caratori, com a participação do crítico Dib Carneiro Neto

Exibição: Site da Cia. Fábrica de Sonhos (www.festivaldejaneiro.com) e Facebook SESI/SP

Data: 14 de abril (quarta-feira)

Companhia de teatro participante: Grupo Pavilhão da Magnólia – Fortaleza/CE

11h: Workshop: “Perspectivas sobre as potências para um trabalho continuado dentro de um grupo”

19h: Espetáculo: “Napoleão”

20h: Debate mediado pelo diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, Guido Caratori, com a participação do crítico Dib Carneiro Neto

Exibição: Site da Cia. Fábrica de Sonhos (www.festivaldejaneiro.com) e Facebook SESI/SP

Dia 15 de abril (quinta-feira)

Companhia de teatro participante: Cia. Raros Circus – Ribeirão Preto/SP

11h: Workshop: “O Universo do Circo -Teatro de Rua”

19h: “Clownfusão, os internacionalmente desconhecidos”

20h: Debate mediado pelo diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, Guido Caratori, com a participação do crítico Dib Carneiro Neto

Exibição: Site da Cia. Fábrica de Sonhos (www.festivaldejaneiro.com) e Facebook SESI/SP

Dia 16 de abril (sexta-feira)

Companhia de teatro participante: GT Mamulengo Sem Fronteiras – Brasíllia/DF

11h: Workshop: “Teatro e histórias do Mamulengo”

19h: Espetáculo: “O Romance do Pavão Misterioso”

20h: Debate mediado pelo diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, Guido Caratori, com a participação do crítico Dib Carneiro Neto

Exibição: Site da Cia. Fábrica de Sonhos (www.festivaldejaneiro.com) e Facebook SESI/SP

Dia 17 de abril (sábado)

Companhia de teatro participante: Cia. Fábrica de Sonhos

11h: Workshop: “Personificação de animais”

16h: Espetáculo: “Era uma vez… A Cigarra e a Formiga”

17h: Debate mediado pelo diretor artístico da Cia. Fábrica de Sonhos, Guido Caratori, com a participação do crítico Dib Carneiro Neto

Exibição: Site da Cia. Fábrica de Sonhos (www.festivaldejaneiro.com) e Facebook SESI/SP

Dia 18 de abril (domingo)

Companhia de teatro participante: Essaé Cia.