Especulação sobre futuro de Neymar agita Santos: “Recebi mais de 100 mensagens”, diz presidente 

Clube, porém, não procurou representantes do jogador.

A possível saída de Neymar do Paris Saint-Germain, noticiada pelo jornal espanhol “El País”, reverberou no Santos, clube de formação do atacante.

Nesta terça-feira (28.jun), em reunião no Conselho Deliberativo, o presidente do Peixe, Andrés Rueda, disse que recebeu mais de 100 mensagens sobre o jogador e afirmou que seria “imaturo” se não tomasse nenhuma atitude. Segundo ele, “ações estão sendo feitas”. O dirigente não especificou quais.

O ge, porém, apurou que o clube não fez nenhum contato para tentar repatriar Neymar. O momento é de espera, até porque a situação no PSG não é clara – o jogador brasileiro está no material de divulgação do novo uniforme do clube.

O “El País” noticiou que o PSG já informou a Neymar que não conta com ele na próxima temporada.

De olho

O Santos se vê como a casa de Neymar no Brasil. Portanto, mesmo ciente das dificuldades e do alto custo da operação, não deixará de tentar contratar o jogador caso ele realmente decida deixar o PSG em um futuro próximo.

Ao mesmo tempo, o Santos entende que qualquer investida estaria distante da realidade necessária para contratar Neymar, um dos jogadores mais caros do mundo.

Próximo compromisso

Após enfrentar o Deportivo Táchira nesta quarta-feira, no Estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Peixe vira a chave e volta à campo diante do Flamengo no próximo sábado (2.jul), às 19h, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileirão.

*Com informações do ge