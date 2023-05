Especialista na captação, MGS Sports estreita laços com renomado empresário italiano

Uma das principais agências de representação de atletas do futebol brasileiro, a MGS Sports, representada pelo empresário Marcos Tito, está estreitando laços com a P&P Sports. Eleito principal agente do mundo em diversas oportunidades, o italiano e representante da P&P Federico Pastorello está em solo brasileiro para firmar importante parceria com a MGS.

Reconhecida no cenário nacional por seu DNA formador e por se destacar na captação de jovens promissores atletas espalhados pelo Brasil, a MGS despertou a atenção de Pastorello, que busca uma parceira com Tito para buscar novos talentos.

“Já há alguns anos temos boa relação com a P&P, na figura do Federico Pastorello, e já participamos de negociações em conjunto e também dividimos representações de atletas importantes. Esperamos captar novos valores e seguir trabalhando de acordo com nossa política de captação de atletas”, comentou Marcos Tito, sócio-diretor da MGS.

Natural de Votuporanga, Marcos Tito é um dos principais agentes do futebol brasileiro atualmente, tendo sido responsável pelo descobrimento de grandes craques do futebol brasileiro, como Lucas Veríssimo, Willyan Rocha, Alexsander, Pedro Rangel, Marinho, Rafael Carioca, Daniel Guedes e Zeca. O empresário também é autor do livro Os Dez Mandamentos do Futebol.