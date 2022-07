Espanha divulga estádios candidatos à Copa do Mundo de 2030 

Federação espanhola de futebol apresenta lista de arenas que pretendem receber o Mundial, em conjunto com Portugal. Camp Nou e Santiago Bernabéu estão entre os postulantes.

A Real Federação de Futebol Espanhola (RFEF) divulgou nesta quinta-feira (14.jul) uma lista de 15 estádios candidatos a receberem jogos da Copa do Mundo de 2030. A Espanha pretende sediar o Mundial junto com Portugal. A federação portuguesa não apresentou possíveis arenas para o torneio.

Como se trata de candidatura conjunta, nem todos os 15 estádios espanhóis seriam selecionados (haveria uma divisão dos jogos com os palcos de Portugal). Entre os mais conhecidos estão o Camp Nou — que passará por obras e passará a se chamar Espai Barça —, o Santiago Bernabéu e o Metropolitano.

Para receber um jogo da Copa do Mundo de 2030, o estádio precisa apresentar capacidade mínima de 40 mil espectadores.

As autoridades de Espanha e Portugal oficializaram a candidatura conjunta à Copa do Mundo de 2030 em junho do ano passado, durante amistoso realizado em Madri. Não é a primeira vez que os países vizinhos tentam sediar um Mundial. Eles também se juntaram na tentativa de atrair as Copas de 2018 e 2022, que acabaram ficando com a Rússia e o Catar, respectivamente.

Quem também está na briga pela Copa do Mundo de 20230 são Argentina, Chile e Uruguai, que relançaram a candidatura conjunta em junho deste ano. A China é outro país que se movimenta para receber a Copa daqui oito anos.