Espaço Jurídico – BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA – BPC / LOAS

Por Ana Carolina Consoni

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está estabelecido pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que é conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Essa lei regulamenta a política de assistência social no Brasil, incluindo o BPC como um dos benefícios destinados a pessoas idosas e pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade socioeconômica e renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo vigente. A LOAS é o marco legal que define os critérios, requisitos e procedimentos para a concessão do BPC, bem como os direitos e deveres dos beneficiários e do Estado em relação a esse benefício assistencial.

Para obter o Benefício de Prestação Continuada (BPC) no Brasil, é necessário seguir algumas etapas.

Verificar se atende aos requisitos de idade, incapacidade e renda estabelecidos pelo programa.

Reunir a documentação necessária, como documentos pessoais, comprovantes de renda, comprovantes médicos, entre outros.

Agendar um atendimento em uma unidade do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para dar início ao processo.

Comparecer à unidade do INSS – (Instituto Nacional do Seguro Social) na data agendada, levando todos os documentos solicitados.

Após a análise do pedido, o INSS emitirá uma resposta. Se aprovado, você começará a receber o benefício. Caso contrário, você pode entrar com recurso para contestar a decisão.

Por fim, é importante deixar claro que esse processo pode sofrer alterações ao longo do tempo, por isso é sempre recomendado verificar as informações atualizadas no site oficial do INSS ou buscar auxílio junto a um órgão competente.