Espaço Jovem: Lar Beneficente Celina atendeu mais de 120 crianças e jovens em 2020

Instituição conta com assistentes sociais, psicólogos, educadores que compõem o grupo de voluntários, além dos profissionais que atuam nas áreas de canto, percussão, capoeira, informática, xadrez, atividades físicas, aulas de espanhol, civilidade e cidadania.

Em entrevista ao Diário, Maria Cristina Gratão Fonseca, presidente do Lar Beneficente Celina, falou sobre o Projeto Espaço Jovem desenvolvido pela Instituição, discorrendo sobre as ações realizadas em 2.020 e as atividades programadas para 2.021.

No ano de 2.020, mais de 120 crianças e jovens foram atendidos pelo Projeto Espaço Jovem do Lar Celina em parceria com Frango Rico, Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial). Um grupo de jovens, na condição de aprendiz, conseguiu ingressar no mercado de trabalho.

Para 2.021, a presidente Cristina Fonseca esclarece que a Instituição aguarda nova parceria com a empresa Frango Rico, visando auxiliar mais 30 jovens.

Em 2.020, mesmo com o isolamento social exigido pelos protocolos de segurança da Saúde, o Lar Celina não fechou suas portas e realizou todos os atendimentos on-line.

Jovens e crianças que não dispunham de Internet foram apadrinhadas com esta ferramenta da tecnologia, além da doação de celulares e computadores, para que todos tivessem o suporte necessário para acesso às atividades.

“Crianças, jovens, voluntários, prestadores de serviço e a própria Instituição reinventaram-se e o planejamento do ano foi cumprido”, garantiu-nos.

Em tempo de pandemia, além do atendimento às crianças e jovens do Projeto, nenhuma família que bateu à porta da Instituição, com necessidade autêntica, deixou de ser atendida. Após levantamentos realizados pela equipe de triagem, famílias receberam cestas básicas, foram auxiliadas com medicamentos não disponíveis nas farmácias de alto custo, tiveram quitadas as contas de água e energia elétrica com fornecimento já cortado, casas atingidas pelas chuvas foram reparadas.

Também foram brindadas com brinquedos e cestas de Natal, para que cada família pudesse comemorar a data magna cristã com dignidade e alegria.

O Lar Celina, através de campanhas internas envolvendo voluntários, frequentadores e amigos da Casa, consegue recursos com a loja do brechó, venda de quitutes, bazar do artesanato e promoções.

“Num ano atípico como 2.020, o Lar Beneficente Celina conseguiu cumprir todas as atividades programadas com muito trabalho, dedicação e amor de cada um pela causa do Bem”, finaliza Cristina Fonseca.

Instituição fica localizada na Rua Leonardo Commar, 3179, no bairro Pozzobon, na zona norte de Votuporanga/SP. Telefone para contato é o (17) 3423-5999.